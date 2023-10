Margherita Mayer cade da cavallo: la tragedia sotto gli occhi del marito

Pubblicato il 27 Ottobre, 2023

Il concorso di equitazione Sardegna Jumping Tour 2023 doveva essere una festa dello sport, invece si è trasformato in tragedia. Margherita Mayer, una delle partecipanti, è stata sbalzata dal cavallo che cavalcava durante la gara ed è caduta rovinosamente a terra. L’impatto è stato tremendo e purtroppo per la 60enne cagliaritana, veterinaria dell’ASL di Cagliari molto conosciuta e tesserata per il circolo Is Alinos di Maracalagonis, non c’è stato nulla da fare.

L’incidente

La Mayer si stava preparando per la gara con il warm up, quando improvvisamente il cavallo sul quale si stava esibendo si è impennato provocando la rovinosa caduta. Sono intervenuti i soccorsi, ma subito è apparsa molto grave la situazione per la 60enne, che in passato è stata anche campionessa di salto in alto e con trascorsi nell’eptathlon.

I medici, le ambulanze e l’elisoccorso hanno fatto di tutto per salvare la donna, anche con pratiche di rianimazione, ma tutto è stato inutile. Nella caduta infatti la 60enne avrebbe riportato un trauma all’altezza del collo, con conseguente rottura della colonna vertebrale che ne avrebbe provocato la morte sul colpo.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi esterrefatti del marito che, come racconta Castedduonline, stava riprendendo la gara col suo cellulare.

Il cordoglio della FISE

Dopo la notizia della morte della Mayer la FISE ha voluto inviare alla famiglia il suo messaggio di condoglianze: “L’organizzazione, le amazzoni e i cavalieri, tutto il personale impegnato nell’evento ed i presenti alla tragica circostanza si stringono con affetto al dolore del marito e dei familiari”.

Come atto dovuto è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo e, secondo quanto rivelato da La Nuova Sardegna, i carabinieri della Compagnia di Ghilarza stanno indagando per capire se la gara si è svolta secondo i requisiti di sicurezza richiesti per questo tipo di competizioni.