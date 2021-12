Noto, 17enne colpito da proiettile alla testa: è in pericolo di vita al Garibaldi di Catania

Momenti di paura in via Platone a Noto, nel Siracusano, dove un minorenne è stato colpito alla testa da un proiettile. Quel che sembrerebbe certo è che il giovane, al momento della sparatoria, si trovava in auto in compagnia dei suoi familiari e che il colpo di pistola sarebbe partito dalla strada.

L’ipotesi precedente era che il colpo fosse partito da una pistola presente all’interno dell’auto, ma le indagini successive hanno virato su quella che il colpo sia partito dalla strada.

Al momento gli investigatori, i Carabinieri, stanno sentendo i testimoni di quanto accaduto e stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala stampa dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, il giovane, un 17enne, è giunto lì in codice rosso, si trova in prognosi riservata ed è imminente pericolo di vita.

Immagine di repertorio