Rapina in un negozio di Nola, ruba 4.500 euro di merce e minaccia la commessa col coltello

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Nola, durante un servizio di controllo sul territorio, sono intervenuti in un negozio di abbigliamento in via Sarnella a Nola per la segnalazione di una rapina.

Arrivati sul posto, gli agenti sono stati avvicinati dal titolare che ha spiegato cos’era successo. Un uomo, dopo aver prelevato 10 giubbotti del valore di 4.500 euro, aveva minacciato la commessa con un coltello per poi darsi alla fuga a bordo della sua auto.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima ed alle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina e dello stesso esercizio commerciale, hanno individuato il rapinatore nella sua abitazione a San Vitaliano. Qui è stata ritrovata anche la vettura e alcuni indumenti usati durante la rapina.

Si tratta di un 37enne di San Vitaliano con precedenti di polizia, arrestato per rapina aggravata.