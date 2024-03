Sardegna, 83enne guida per 70 anni senza patente: “Per guidare serve? Non lo sapevo”

Pubblicato il 27 Marzo, 2024

Un uomo in Sardegna ha guidato per tutta la vita senza aver mai conseguito la patente.

Lo ha confessato candidamente l’anziano 83enne agli agenti della Polizia Stradale di Bitti, in provincia di Nuoro, quando è stato fermato a bordo del suo motorino chiedendogli di esibire il relativo documento di guida.

L’uomo ha confidato ai poliziotti di essere convinto che non fosse necessaria la patente di guida per i veicoli di bassa cilindrata e per questo, da giovane, quando ha cominciato a guidare circa settant’anni fa, non aveva mai fatto l’esame.

Ciò nonostante per anni e anni ha guidato veicoli per l’intera provincia sarda senza causare problemi o incidenti di sorta, e allo stesso tempo senza che mai nessuno lo fermasse chiedendogli la patente.

“La raccomandazione della Polizia Stradale – si legge in una nota della Questura – a tutti gli utenti della strada è quella del rispetto delle norme del Codice della Strada e di mettersi alla guida solo quando si è in possesso della patente di guida per evitare di incorrere in sanzioni”.

Quella in provincia di Nuoro è una storia che riporta alla mente quanto avvenuto lo scorso maggio a Chieri, in provincia di Torino, dove una donna di 68 anni residente ad Asti è stata fermata dalla polizia stradale senza patente: per 50 anni avrebbe guidato l’auto in modo irregolare e indisturbato, offrendo passaggi anche ai figli e ai nipoti.

Non è chiaro, però, se in tutti questi decenni l’83enne sardo si sia messo al volante anche di un’automobile senza la relativa licenza di guida.

