Sardegna: autisti ubriachi si scambiano alla guida dell’autobus mentre vengono inseguiti dalla polizia

Pubblicato il 11 Ottobre, 2023

Completamente ubriachi, due autisti hanno cercato di eludere il posto di blocco della polizia stradale – sulla 131 all’altezza di Florinas – scambiandosi il posto alla guida dell’autobus, tra l’altro con a bordo sei passeggeri. Fortunatamente gli agenti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a fermare il mezzo, assistendo in diretta alla scena del cambio “volante” dei guidatori. Una volta che l’autobus è stato messo in sicurezza, sono scattati i controlli. Alla fine i poliziotti avevano ragione dei loro sospetti: entrambi i guidatori avevano un tasso alcolemico di ben tre volte superiore al limite consentito. Ed il primo autista – quello che ha lasciato il volante – era in possesso di una patente di categoria inferiore a quella necessaria per la guida di quel mezzo. Insomma, oltre ad essere ubriaco, non poteva nemmeno guidare quell’autobus adibito al trasporto di passeggeri. Ai due è stata sequestrata la patente e scatterà una denuncia per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di essere al volante d un mezzo adibito al trasporto passeggeri. Tra l’altro, il pullman era anche senza assicurazione, quindi di conseguenza anche l’azienda proprietaria del mezzo verrà sanzionata.

Fuggiti dal posto di blocco

Il provvidenziale intervento degli agenti della polizia stradale – coordinati dal dirigente Inti Piras – ha evitato che potesse accadere il peggio. I due autisti infatti, in evidente stato di ebbrezza, non erano proprio in grado di guidare l’autobus. Per fortuna, grazie alle moderne tecnologie, quando i poliziotti hanno incrociato il mezzo si sono accorti, digitando la targa nel loro database, che il pullman non era assicurato. Per questo hanno intimato l’alt al conducente che però, invece di fermarsi, ha proseguito per la sua strada. A quel punto gli agenti si sono messi all’inseguimento e con i loro occhi hanno visto il cambio “volante” effettuato dai due autisti. Dopo una breve corsa i poliziotti hanno fermato il mezzo e hanno scoperto il motivo per il quale l’autista non si fosse fermato: troppo alcool nel sangue. Dopo tutti i controlli e le denunce, è stato necessario contattare un altro guidatore – questa volta sobrio – per finire la corsa e riportare a casa i passeggeri sani e salvi.