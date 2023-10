Sardegna: si schiantano mentre tornano a casa, muore un 20enne

Pubblicato il 29 Ottobre, 2023

Tutti insieme avevano trascorso una serata di festa a Lotzorai, in Ogliastra, i cinque giovanissimi amici che nella notte di sabato sono rimasti coinvolti in un incidente – sulla statale 125, all’altezza della zona industriale di Tortoli – che è costato la vita a Mattia Miscali, 20enne, originario di Villagrande Strailisi. Il giovane, dopo lo schianto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della Volkswagen Golf, morendo praticamente sul colpo. Gli altri quattro amici, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, anche loro di Villagrande, sono invece rimasti incastrati tra le lamiere fumanti dell’auto. Soltanto grazie all’intervento dei Vigili del fuoco è stato possibile estrarli dal mezzo a quattro ruote, completamente schiacciato. Tra i quattro il più grave è un 19enne, trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari: le sue condizioni sono particolarmente critiche. Altri due giovanissimi, di 17 e 19 anni, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Lanusei. Secondo i medici non sarebbero comunque in pericolo di vita. Il quinto passeggero è rimasto miracolosamente illeso ma si trova in un forte stato di shock.

Una tragica fatalità

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale – per primi intervenuti sul luogo della tragedia – Mattia Miscali era seduto accanto al guidatore. Per ragioni che dovranno essere accertate dagli investigatori, l’auto avrebbe violentemente sbandato per poi invadere la corsia opposta. Il mezzo a quattro ruote avrebbe poi colpito con violenza il guardrail della rampa che collega Tortoli alla Statale. Per poi carambolare più volte sulla barriera al punto che lo sportello anteriore destro si è letteralmente staccato, facendo volare il vent’enne che è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è praticamente morto sul colpo. L’auto poi ha finito la sua corsa circa 50 metri più avanti. La notizia ha immediatamente fatto il giro del paese ed il fratello della vittima – che milita nella squadra di seconda categoria del paese – ha chiesto alla Figc il rinvio della partita che si sarebbe dovuta giocare oggi a Perdasdefogu.