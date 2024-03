Sardegna: sul camion con 13,5 chili di cocaina, autotrasportatore in manette

Pubblicato il 9 Marzo, 2024

Il carico di cocaina è stato intercettato dai carabinieri di Bonorva nell’area di sosta vicino ad un noto supermercato di Siligo.

Tredici chili e mezzo di cocaina purissima sono stati sequestrati oggi, dai carabinieri di Bonorva, all’interno di un autoarticolato che trasportava varie merci. In manette è finito un autotrasportatore cagliaritano, incensurato, fermato dai militari mentre sostava in un’area di servizio a pochi passi dal supermercato Eurospin di Siligo, con un carico di 12 panetti di cocaina purissima. La droga, una volta immessa nel mercato illegale degli stupefacenti, avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro. L’uomo, dopo tutti i controlli di rito, è stato rinchiuso in una cella del carcere sassarese di Bancali, in attesa di essere ascoltato dal magistrato di turno. La droga – secondo gli investigatori – sarebbe dovuta essere consegnata nel Cagliaritano, dopo diverse consegne che sarebbero dovute essere effettuate durante il percorso da Siligo a Cagliari.

Controllo di routine

I carabinieri la scorsa notte erano impegnati in un giro di controllo quando, in un parcheggio a pochi passi da un supermercato di Siligo, hanno notato un autoarticolato fermo nel parcheggio, con a bordo una persona. I militari, a quel punto, hanno voluto vederci chiaro ed hanno deciso di controllare l’autista e la merce trasportata. Un fiuto eccezionale, quello dei carabinieri, che hanno trovato all’interno dell’autoarticolato uno scatolone “sospetto”, avvolto con del nastro giallo e diverso dall’altra merce trasportata. Al suo interno ben 12 panetti di cocaina, purissima, di forma rettangolare e marchiati con diversi loghi. La droga, dopo essere stata analizzata, è stata sequestrata e sarà distrutta.

About Post Author