Scoperta cripta raffigurante Gesù crocifisso alla Cattedrale di Acireale

La Diocesi di Acireale ha dato questa mattina notizia di un ritrovamento avvenuto nella Cattedrale cittadina di una cripta raffigurante Gesù crocifisso con ai suoi piedi anime del Purgatorio avvolte dalle fiamme.

La scoperta è stata fatta precisamente sotto la pavimentazione ed è avvenuta nell’ambito di studi architettonici e storici condotti dall’architetto Paolo Bella.

Essi hanno interessato l’aspetto più nascosto dell’edificio e hanno accertato l’esistenza di un vano sepolcrale sotto la pavimentazione della Basilica, che un tempo era un’area cimiteriale.

Per far questo si sono rivelati utili apparecchiature termografiche ed endoscopiche e attualmente il vano si presenta in uno stato di conservazione buono in tutti i suoi componenti.

