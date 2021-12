“Alla Toscana complimenti dall’Europa” così Giani dal Mandela Forum  per la 2° dose di vaccino

“Alla Toscana complimenti dall’Europa” così il presidente Giani dal Mandela Forum per la dose di richiamo del vaccino Moderna. I complimenti sono arrivati dall’Unione Europea durante il Comitato delle Regioni che si è svolto a Bruxelles.

“Si tratta per me della 2° dose – ha spiegato Giani – perché avevo fatto il Johnson che prevedeva, al primo ciclo, una dose unica. Sono contento di essere di esempio e di ulteriore stimolo per tutti i toscani. Toscani che si stanno comportando molto bene”.

Con oltre l’83,3% di vaccinati di cui 600 mila solo al Mandela Forum, la Toscana è la regione più più forte quanto a immunizzazioni.

L’inquilino di Palazzo Strozzi Sacrati si è detto molto felice anche di essere stato vaccinato da Paolo Sarti con il quale, ha detto, “ho condiviso una legislatura e tante esperienze in consiglio regionale. Lo ringrazio per avermi reso protagonista di questo gesto che spero serva a convincere altri cittadini a fare lo stesso”.