L’arresto di Trump e l’uscita del film di Barbie: le inquietanti previsioni dei Simpson

Pubblicato il 7 Aprile, 2023

In questi giorni sono due gli eventi mediatici che stanno tenendo banco negli Stati Uniti, ma in generale in tutto il mondo: l’uscita del film dedicato alla Barbie, l’iconica bambola che nel corso degli anni ha conquistato svariate generazioni, e l’arresto dell’ex presidente statunitense Donald Trump.

Due vicende, molto vicine cronologicamente, che in realtà furono trattate in una vecchia puntata dei Simpson, esattamente l’episodio 14 della quinta stagione, andato in onda il 17 febbraio 1994.

Qualcuno ha tirato fuori quella vecchia puntata proprio per evidenziare l’inquietante previsione dei Simpson, che tra l’altro non è l’unica.

Barbie e Trump: l’incredibile parallelismo tra Simpson e vita reale

Come detto sono due gli eventi mediatici che stanno catturando l’attenzione di tutto il mondo. Il primo è il film di Barbie, che vede protagonisti Margot Robbie nei panni della biondissima bambola e Ryan Gosling a interpretare un Ken dal sorriso impeccabile e gli addominali scolpiti. Tra gli attori da segnalare anche il debutto di Dua Lipa, che interpreta Barbie Sirena.

Nella puntata dei Simpson, intitolata “Lisa contro Malibu Stacy”, il giornalista Kent Brockman durante il telegiornale parla con grande entusiasmo del lancio della bambola Malibu Stacy, un chiaro riferimento a Barbie, contro la quale Lisa si batte ritenendola un giocattolo sessista.

Poi Kent Brockman distrattamente e velocemente chiude il tg con un laconico e frettoloso: “Ah e il presidente è stato arrestato. I dettagli domani”. Attualmente Trump non è più presidente degli USA, ma lo è stato comunque fino a pochi anni fa, quindi l’inquietante previsione resta.

Le precedenti previsioni dei Simpson

A destare ancora più scalpore è il fatto che in diverse puntate dei Simpson si sono trattati fatti che poi si sono realmente verificati nella vita reale.

Protagonista di una delle tante premonizioni dei Simpson è ancora una volta Donald Trump che, in una puntata andata in onda nel 2000, era realmente il presidente degli Stati Uniti in un sogno premonitore di Bart. Il magnate divenne effettivamente presidente nel 2016, cioè ben 16 anni dopo.

Nel 1994 invece andò in onda una puntata dove Doris, la cuoca della mensa scolastica, aggiungeva carne equina alla carne di manzo. Uno scandalo simile scoppiò qualche anno dopo in Gran Bretagna e in altri paesi europei.

E ancora i Simpson hanno previsto la realizzazione di strumenti tecnologici ritenuti futuristici fino a qualche anno fa, come gli smartwatch, i tablet e gli iPhone.

Tuttavia Al Jean, uno degli scrittori della serie, intervistato nel 2021 sui poteri predittivi dei Simpson spiegò che la serie ha mandato in onda oltre 700 episodi che parlano di vita reale, quindi era inevitabile che riuscissero a prevedere qualcosa di giusto.