La Regione Puglia continua a far segnalare numeri e percentuali altissimi per quanto riguarda i vaccini anticovid. Tempo fa parlammo della situazione di primato assoluto, come numero di somministrazioni del vaccino, della nostra Regione nella speciale graduatoria italiana. I numeri continuano a far registrare dei comportamenti virtuosi di tutti i pugliesi che, evidentemente, continuano a preferire la scienza e la medicina alle teorie complottistiche e No Vax. La Puglia continua, quindi, a far registrare numeri ben al di sopra della media nazionale per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini anticovid. La nostra Regione resta, per esempio, sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,3%, 17,1 punti sopra la media nazionale. Il’21% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, invece, il 65% ha già ottenuto la terza dose o dose booster (+4,4% rispetto alla media nazionale).

Vaccini anticovid, ecco i numeri Asl Lecce di ieri

Questi sono i dati registrati ieri dalla Asl Lecce per quanto riguarda i vaccini anticovid. 5016 le vaccinazioni effettuate ieri in ASL Lecce tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale.

Tra queste: 1028 nella Caserma Zappalà, 285 nel Museo S. Castromediano, 148 nel Centro polivalente di Galatina, 151 nell’Hub di Nardò, 363 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 487 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 288 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 347 nell’Hub di Poggiardo, 289 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 181 nella RSSA comunale di Martano, 254 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 109 nel Capannone ex Acait di Tricase, 328 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio.