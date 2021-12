Via Padova, emergenza in un appartamento: Vigili del Fuoco stanno soccorrendo una persona

Momenti di panico quelli che si stanno vivendo in via Padova a Catania, dove è in corso un intervento per soccorso a persone.

Le vetture del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania intorno alle 18,30 hanno percorso a velocità piuttosto sostenuta l’ultimo tratto di via Vincenzo Giuffrida a scendere e quindi l’intervento potrebbe essere di una certa portata.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco del capoluogo etneo, non è ancora nota la causa esatta dell’intervento e il livello di gravità.

Non sarebbe comunque da escludere un malore e un’impossibilità di poter uscire dall’appartamento da parte della persona che si sta soccorrendo. Nelle ore successive vi daremo ulteriori dettagli in merito a quanto sta accadendo adesso.

IN AGGIORNAMENTO

Immagine di repertorio