Viale Lorenzo Bolano, bloccata “per adesso” perdita d’acqua: sotto c’è una sorgiva?

Arrivano buone notizie riguardo alla questione relativa alla perdita di acqua in viale Lorenzo Bolano, uno dei tratti della circonvallazione di Catania ricadente nella sua parte ovest.

In questi giorni infatti è stata trovata la soluzione provvisoria per bloccare la fuoriuscita, con il conseguente spostamento delle transenne vicino al marciapiede, in modo da eliminare, o quantomeno attutire, i problemi che la viabilità ha avuto nelle ultime settimane.

L’intervento è comunque ancora in corso e la causa della perdita non è stata ancora individuata, come fanno sapere dall’Ufficio Manutenzione Strade del Comune di Catania: “Abbiamo inserito un foro nel pozzetto e una tubatura per portare l’acqua nel canalone. Così le transenne sono state spostate a ridosso del marciapiede per non creare più problemi al traffico automobilistico. I lavori non si sono ancora conclusi perché si sta asfaltando per stabilizzare il selciato, che quando ci sono fuoriuscite di acqua si usura. Oggi abbiamo interpellato via Pec le diverse società che gestiscono l’erogazione idrica in città, tra cui Acoset e Carcaci, che in questi giorni effettueranno le analisi per capire bene la causa della perdita. Non è da escludere nemmeno che sotto la strada ci sia una sorgiva”.