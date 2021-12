Nemmeno il tempo di ricordare e celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne che continuano a proliferare i casi di abusi, molestie e violenze da parte di uomini contro, appunto, il gentilsesso. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di alcuni arresti e denunce che sono scattate nel territorio salentino per maltrattamenti in famiglia ai danni di moglie, madri e sorelle. La storia di cui vi parliamo oggi è ancor più inquietante e i fatti cominciano lo scorso anno. Un uomo, infatti, avrebbe picchiato la sua compagna, provocandole un’interruzione di gravidanza. Questo, quando successo circa un anno fa, ma la donna non ha mai avuto il coraggio di denunciare il compagno violento, né per questo gravissimo episodio, né per gli altri di violenza perpetuati. L’ultimo frame della vicenda, però, porta a ieri sera. Alcuni passanti hanno assistito all’ennesima scena di violenza sulle donne.

Violenza sulle donne, ecco le accuse a capo dell’arrestato

I protagonisti della vicenda erano proprio i due attori principali della nostra storia. Lui, un 27enne di Martina Franca, lei la sua compagna convivente di 23 anni. L’uomo, già pregiudicato, stava picchiando per strada la donna. I passanti si sono così decisi a chiamare la Polizia e, sul posto, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Martina Franca. I maltrattamenti sarebbero continuati anche dopo che i due sarebbero rientrati nella propria abitazione. L’intervento tempestivo dei poliziotti, però, è servito a bloccare il 27enne e ad arrestato in flagranza di reato per lesioni e maltrattamenti in famiglia, violenza sulle donne, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima degli abusi ha così confessato le numerose violenze subite, tra cui quella che le è costata l’interruzione della gravidanza.