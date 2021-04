Covid 3 aprile, casi ancora sopra i mille. Pasqua “Rossa” ecco cosa si potrà fare

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore, si sono diagnosticati 1.014 nuovi casi di coronavirus. Ci sono da registrare 14 persone decedute. Leggi il Bollettino di ieri

Poco meno di 20.000 tamponi per un tasso di positività al 5,08%.

Leggero aumento dei pazienti ricoverati: 6 in totale di cui 2 in terapia intensiva. Ricoverati in totale 1054 di cui 152 in terapia intensiva. 86 i guariti.

La distribuzione nelle province. Palermo 360 nuovi casi,

Catania 223, Agrigento 131, Messina 124, Caltanissetta 76, Ragusa 56, Enna 22, Trapani 19, Siracusa 3.

ULTIMORA: PALERMO, FOCOLAIO COVID NELLE RESIDENZA VILLA CLAUDIA

Un focolaio di Coronavirus si è sviluppato nella casa di riposo “Villa Claudia” a Palermo, in via dei Quartieri, che ospita 25 anziani. Dai tamponi eseguiti ieri è emerso che ci sono 21 anziani positivi.

SICILIA, PASQUA “ROSSA” COME IN TUTTA ITALIA. ECCO COSA SI POTRÀ FARE

Da oggi la Sicilia è “Zona rossa” come, tutto il resto del Paese. Il provvedimento è stato decisa dal Governo Draghi per contenere il contagio in questi tre giorni delle festività pasquali. Vediamo nel dettaglio cosa si può fare da oggi al prossimo 5 aprile.

La situazione in Italia. Sono 21.261 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 21.932). 376 le vittime (ieri erano state 481). In leggero calo l’indice di positività, che è oggi del 5,9%, rispetto ai 359.214 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri erano stati 331.154).