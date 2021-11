“ASI per Catania”: Al via la campagna di raccolta fondi solidale per le associazioni sportive danneggiate dal maltempo

L’ente di associazioni sportive nazionali ASI, con il presidente Claudio Barbaro, subito dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la Sicilia, ha deciso di lanciare, anche attraverso la sede territoriale etnea, una raccolta fondi nazionale in favore delle associazioni sportive locali associate che, all’alba di una lenta e faticosa ripartenza, sono state travolte da un cataclisma violento e destabilizzante.

Strutture inagibili a causa di allagamenti, guasti agli impianti elettrici, infiltrazioni, danni irreparabili a macchinari e beni strumentali.

Davanti a questi accadimenti la community ASI si è già premurata di chiamare a raccolta tutti gli iscritti a livello nazionale, ma questo non basta.

Infatti, allo scopo di aiutare il più possibile il comparto, è nata la campagna di raccolta fondi aperta a tutti coloro che volessero sostenere queste associazioni sportive, fortemente danneggiate dal maltempo.

La piattaforma individuata per la raccolta trasparente è GoFundme, dove sarà possibile, in qualunque momento, monitorare i progressi della raccolta e la destinazione dei fondi.

Inoltre, attraverso il link della campagna https://gofund.me/c21175df è possibile avere ulteriori informazioni e condividerle sui social per una maggiore diffusione.

A livello locale, i fondi saranno raccolti dal Comitato Provinciale ASI Catania, per sostenere le Associazioni del territorio. Per saperne di più basta collegarsi sulla pagina www.asinazionale.it o inviare una mail a asicataniacp@gmail.com, all’attenzione del presidente Angelo Musmeci. Anche in questo modo lo sport unisce e progredisce.