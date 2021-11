Boggio Lera, crolla parte del tetto: classi evacuate, Vigili del Fuoco sul posto

Momenti di preoccupazione questa mattina al Liceo Scientifico Boggio Lera in via Vittorio Emanuele a Catania per il crollo di un pezzo dell’edificio, nello specifico il tetto del tratto terminale del corridoio centrale.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo, che stanno ancora operando sul posto per rimettere in sicurezza l’edificio, e i Carabinieri. Secondo alcune informazioni giunte a noi, le classi sono state evacuate, attraverso uno scaglionamento dell’uscita, perché il buco causato dal crollo sarebbe di notevoli dimensioni.

Secondo quanto detto a noi dalla sala operativa del Comando Provinciale, non si sa se la causa del cedimento sia stata relativa al maltempo o all’ammaloramento della costruzione.

Quel che è al momento è certo è che quanto accaduto non ha per fortuna provocato alcun danno alle persone presenti all’interno della scuola.