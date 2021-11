Dopo la maxi operazione delle scorse ore, che ha portato all’arresto di quattro persone, ancora un’arrestato per spaccio nel Salento. Continua senza sosta l’attività delle forze dell’ordine salentine, impegnate nel tentativo di ridurre e marginare il sempre crescente fenomeno della detenzione e compravendita di sostanze stupefacenti. L’ultima operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce e ha portato, nella tarda serata di ieri, all’arresto in flagranza di reato per Giuseppe Tornese, 46enne leccese, già ampiamente conosciuto per reati dello stesso tipo. L’uomo, secondo le indagini svolte dai poliziotti, aveva posto in essere, soprattutto nelle ore serali, un’intensa attività di spaccio nel suo domicilio a Lecce, nella zona tra il quartiere Salesiani e quello di Santa Rosa, avendo cura di utilizzare un’abitazione diversa dalla sua effettiva residenza, già teatro di altre pregresse operazioni di Polizia. L’attività degli agenti di Polizia, nella tarda serata di ieri, ha dato i suoi frutti, quando due donne sono scese da un’autovettura e sono entrate nel condominio incriminato. Sempre nella stessa casa, subito dopo, è giunta un’altra macchina, risultata in uso all’uomo. L’intervento degli inquirenti ha portato al ritrovamento di una busta in cellophane termosaldata, confezionata sottovuoto, contenente circa 19 grammi di sostanza stupefacente, risultata positiva all’esame speditivo per l’individuazione di stupefacenti del tipo cocaina effettuato presso il Gabinetto di Polizia Scientifica.

Arrestato per spaccio 46enne, tutto il materiale ritrovato e sequestrato

Presso l’abitazione dell’arrestato per spaccio, inoltre, sono state sequestrate delle dosi singole di cocaina, già pronte per la cessione, confezionate con cellophane di colore bianco termosaldata all’estremità. Sempre nell’abitazione, è stato sequestrato, un guanto in cellophane trasparente contenente sostanza in polvere di colore bianco, non reagente al narcotest, che per la modalità di presentazione veniva probabilmente utilizzata per diluire la sostanza stupefacente, oltre a vari fogli dattiloscritti con associazione di nomi e cifre. Trovati e sequestrati anche tre bilancini elettronici di precisione; una confezione di sacchetti per sottovuoto “universali” parzialmente utilizzati, simili per forma e dimensione a quello rinvenuto addosso all’arrestato per spaccio, e contenente la sostanza stupefacente; quanto altro necessario per il confezionamento delle singole dosi. E, inoltre, due forbici, un rotolo di nastro gommato, diversi altri sacchetti per il sottovuoto all’interno del sacchetto dei rifiuti, sono stati ritrovati anche ritagli in cellophane di forma circolare, solitamente utilizzati per confezionare le singole dosi, un telefono cellulare. All’interno di una delle autovetture in uso all’arrestato per spaccio, sotto il sedile lato passeggero, è stato inoltre ritrovato un bastone telescopico in metallo e impugnatura in gomma. Le operazioni di ricerca dei militari, estesa anche all’effettiva residenza dell’arrestato per spaccio ha consentito di sequestrare un’altra dose di cocaina di 0,25 grammi, confezionata come una classica cipolletta in cellophane di colore bianco, termosaldata all’estremità; un bilancino elettronico di precisione; la somma di tremila euro suddivisa in banconote di vario taglio; nonché la macchina per lo stoccaggio sottovuoto per lo stupefacente. Al termine dell’attività di Polizia, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e per il possesso del bastone telescopico, e trasferito nel carcere leccese di Borgo San Nicola.