Bosio (AL), impennata dei positivi: oggi scuole chiuse

Niente scuola oggi, lunedì 22 novembre, per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Bosio, nell’Alessandrino. Entrambi gli istituti del paese, nell’alta Val Lemme, sono chiusi, a titolo precauzionale, per limitare il contagio da covid-19.

L’impennata dei contagi a Bosio e la chiusura delle scuole

Una scelta non dovuta a casi di coronavirus registrati tra gli alunni (al momento tra loro non ci sono positività segnalate), ma direttamente in paese, dove negli ultimi giorni sono rapidamente cresciuti.

Ad innescare la catena dei contagi potrebbe esser stato un evento gastronomico riservato agli anziani organizzato, lo scorso sabato, dallo stesso Comune di Bosio. Da lì sarebbe partito tutto. E anche se al momento i positivi mostrati dal sito di Regione Piemonte sono solo 6, in realtà sarebbero molti di più. Ci sarebbero infatti persone residenti fuori paese che hanno partecipato al pranzo, infettandosi. In merito, il medico di base sta cercando di ricostruire l’elenco dei presenti, per sottoporli ad un tampone ed arginare così l’avanzare del virus in Val Lemme.

La mappa del contagio sul sito di Regione Piemonte

Già sabato 20, a titolo precauzionale l’oratorio ha scelto di non aprire le porte ai bambini del luogo. Scelta replicata oggi dalla dirigente scolastica, con la speranza che la situazione possa garantire quanto prima una riapertura in sicurezza delle aule.

