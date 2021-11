Catania, perdita acqua sulla circonvallazione. Buceti: “Attendiamo risposte dalla società che si occupa della manutenzione”

Da qualche settimana in viale Lorenzo Bolano, uno dei tratti della circonvallazione di Catania, ricadente nello spazio compreso tra il Quarto e il Quinto Municipio, nella parte ovest dell’arteria, permane un problema di non poco conto.

Sulla carreggiata in direzione Misterbianco, quasi in corrispondenza della stazione della metropolitana di S.Nullo, infatti è presente un restringimento della carreggiata con transenne a causa di perdita di acqua che si disperde sull’asfalto.

Tutto questo crea non pochi problemi alla viabilità, in particolar modo nelle ore notturne, e in alcuni casi è intervenuta anche la Polizia Municipale del capoluogo etneo per la gestione della viabilità, ma per capire la causa di questo problema la strada da fare non sembra essere poca. La conferma arriva dal presidente del Quarto Municipio di Catania, Erio Buceti, che, sentito da noi telefonicamente, ha sottolineato come già si ci stia in ogni caso muovendo per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

“Abbiamo segnalato tutto questo subito alla manutenzione – ha detto Buceti -, sul problema è intervenuto anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Arcidiacono, e abbiamo delimitato l’area con le transenne. Quando però ci sono queste perdite la causa deve essere individuata dalla società che in quel punto gestisce le condutture dell’acqua e ancora la causa non è stata individuata. Attendiamo comunque risposte”.

Fonte immagine: profilo Facebook Erio Buceti