Apertura Pronto Soccorso ospedale S.Marco: il plauso della Cisl

“Apprendiamo dagli organi di stampa che l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha annunciato l’apertura del pronto soccorso dell’ospedale San Marco per il 9 dicembre. Come abbiamo all’epoca protestato, insieme al comitato di Librino, contro i ritardi dell’apertura dell’ospedale e del suo pronto soccorso, oggi plaudiamo alla notizia“.

Lo dice Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, dopo la dichiarazione dell’assessore Razza.

“Riconosciamo all’assessore l’aver mantenuto fede al gravoso impegno assunto – conclude Attanasio – l’apertura del pronto soccorso completa e dà ulteriore funzioni e significato alla presenza della struttura ospedaliera, importante presidio per la parte meridionale della città, per la zona industriale e per i Comuni vicini. Auspichiamo che, nel frattempo, la dotazione strumentale e di organico del nascente pronto soccorso venga sufficientemente adeguata, onde fugare le legittime perplessità di chi, come noi, spesso ha dovuto registrare annunci roboanti non seguiti da corrispondenti realizzazioni. Con le nostre categorie della Funzione Pubblica, della Cisl Medici e della Fisascat monitoreremo la condizione del personale che verrà utilizzato nella struttura e, in forma propositiva, segnaleremo eventuali criticità ed eventuali soluzioni”.