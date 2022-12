Caro voli, approvato fondo per Sicilia e Sardegna nella manovra finanziaria

Pubblicato il 21 Dicembre, 2022

Arriva forse un punto di svolta riguardo al discusso problema del caro voli per la Sicilia. All’interno della manovra finanziaria infatti è spuntato un fondo per promuovere le misure per la riduzione degli svantaggi dell’insularità per Sicilia e Sardegna.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito questo fondo e il fine è quello di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna.

L’emendamento è stato riformulato alla manovra ed è stato approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. I destinatari del disposizioni sono soltanto i residenti in Sicilia e in Sardegna.

Il valore esatto delle dotazioni è di 5 milioni di euro per il 2023 e di 15 milioni per l’anno successivo. Adesso si attende che il testo arrivi in aula alla Camera domani per poi avere il voto di fiducia venerdì.