Una coppia del GF ha chiesto ai fan 13.000 euro per acquistare una cucina. Scoppia la polemica

Pubblicato il 17 Agosto, 2023

A settembre ci sarà la nuova edizione del Grande Fratello con tante novità, a partire dai concorrenti che saranno un mix di vip e persone comuni e da Cesara Buonamici negli insoliti panni di opinionista. Intanto però i concorrenti dell’ultima edizione continuano a seminare polemiche e, secondo alcune indiscrezioni, una coppia avrebbe chiesto al suo fanclub 13.000 euro per acquistare una cucina.

L’indiscrezione di Deianira Marzano: “Chiesti 13.000 euro ai fan per acquistare una cucina”

L’indiscrezione è stata lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, contattata da una ragazza che avrebbe rivelato il piano messo in atto dalla coppia.

“Lui ha inviato il link di una cucina da 13mila euro – avrebbe rivelato la fonte anonima iscritta al fanclub della coppia – ti rendi conto? Ti sembra una cosa normale? Ci sono rimasta male, mi sembravano due ragazzi semplici”.

Caccia alla coppia misteriosa del GF

Dopo che l’indiscrezione è diventata virale è partita subito la caccia alla coppia protagonista di questa richiesta e inizialmente qualcuno ha pensato ad Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

E così Tavassi, in vacanza in Sicilia, ha aperto un box aperto ai follower per rispondere alle loro domande e quando qualcuno gli ha chiesto quando arriva la cucina da 13.000 euro lui ha sbottato: “Pensa se arrivasse adesso a Roma, mentre sono in Sicilia. Questa storia mi fa volare. Io sono in affitto, in una casa da 50 metri quadri e mi prendo la cucina da 13mila euro? Ma dove c***o la metto? Sul terrazzo? Io non so se sia più stupido chi ha inventato questa storia o quelli che ci credono. Secondo me sono più stupidi quelli che ci credono. Meritiamo l’estinzione”.

Tavassi si è detto estraneo a questa storia e quindi le attenzioni si sono rivolte su Daniele Dal Moro e soprattutto su Oriana Marzoli, che pure fu al centro delle polemiche per aver ricevuto un regalo dalle sue fan che consisteva in una vacanza di lusso a Venezia, tutto pagato.

I due, al momento, non hanno commentato l’indiscrezione e tra i “sospetti” sono stati esclusi Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che si sono lasciati da tempo. Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini non c’è mai stata una relazione seria, menre Ivana Mrazova e Luca Onestini sono ufficialmente single. I sospetti più forti restano quindi sulla coppia composta dalla Marzoli e da Dal Moro.