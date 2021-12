Covid-ITALIA: 15.756 nuovi casi, 99 morti. Aumentano ancora le terapie intensive

Tasso di positività al 2,3%. Aumentano terapie intensive e ricoveri negli altri reparti. I guariti odierni sono 10.584

Sono 15.756 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 695.136 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,3%, in calo rispetto al 3,2% di lunedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 99. Aumentano di 33 unità le terapie intensive, mentre sono 199 in più i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 10.584.

BOLLETTINO DI OGGI MARTEDI 7 DICEMBRE 2021

Boom delle prime dosi spinte dall’avvento del super green pass: ieri sono state oltre 42 mila in più rispetto a quante fatte domenica. Era dal 18 ottobre che non si aveva una risultato analogo.

Alle 05:35 del 07/12 il totale delle vaccinazioni è 99.255.774.

Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino è 42.685.812.