GF Vip, eliminato a sorpresa Antonino Spinalbese. La sua reazione stupisce tutti

Pubblicato il 24 Febbraio, 2023

Eliminazione a sorpresa nella casa del GF Vip: Antonino Spinalbese, uno dei principali candidati alla vittoria finale, ha perso il televoto contro Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi e quindi è stato costretto a fare le valigie.

Antonino, a modo suo, è stato protagonista in tanti modi della casa ed è stato più volte oggetto di discussione delle liti tra la Fiordelisi e Donnamaria, che ha anche rivelato particolari molto intimi su Spinalbese.

Antonino torna a casa: l’appassionato bacio con Ginevra Lamborghini

Antonino, appresa la notizia, si è lasciato andare alla gioia di rivedere la figlia dopo 5 mesi trascorsi nella casa. Ecco le sue parole prima di salutare i suoi inquilini: “Ho sempre saputo che nel mondo della comunicazione è più forte la televisione, come prima lo erano la radio e prima ancora i giornali. Qui dentro ho capito che il mio mezzo della comunicazione più forte, che non avevo mai usato, è stata la mia parola e sono riuscito a tirarlo fuori”.

Arrivano elogi anche da parte del padrone di casa, Alfonso Signorini, che ha definito “onorevole” il percorso di Antonino che, prima di uscire, si è concesso un commovente abbraccio con Ginevra Lamborghini, con la quale era nata una certa simpatia interrotta solo dalla lontananza tra i due.

Proprio ultimamente Ginevra Lamborghini ha denunciato pesanti minacce rivolte nei suoi confronti sui social dagli utenti per alcuni giudizi che aveva dato sugli inquilini della casa. Signorini ha così stuzzicato l’ex hair stylist: “Ti comunico che Ginevra è single, quindi puoi andare a Pomezia”.

Antonino è arrivato nello studio dove lo ha raggiunto nuovamente Ginevra e tra i due è scattato un appassionante bacio che fa sognare i fan, che già immaginano la nascita di una nuova patinatissima coppia.

Cosa ne sarà dei Donnalisi?

Per una potenziale coppia che potrebbe nascere ce n’è un’altra totalmente allo sbando: i Donnalisi. I due si lasciano e si prendono ogni giorno ma, come spiega Edoardo Donnamaria, l’uscita di Spinalbese, di cui non ha mai nascosto di essere geloso, non cambia le cose: “Il problema non è Antonino, perché o cambia Antonella o la nostra relazione non cambierà mai”.