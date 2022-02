Taranto, al via la seconda edizione di #LibroConNesso

La seconda edizione di #LibroConNesso dedica il primo appuntamento dell’anno alla Shoah, venerdì prossimo 28 gennaio alle 17.

La seconda edizione di #LibroConNesso dedica il primo appuntamento dell’anno alla Shoah, venerdì prossimo 28 gennaio alle 17.

In collaborazione con la Rete di Scuole #TarantoLegge (Archita, Aristosseno, Caló, Ferraris/Quinto Ennio, Liside, Maria Pia, Pitagora), l’edizione 2022 comincia infatti in occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio) che innesca una serie di eventi in realtà spalmati su tutta la settimana.

Venerdì 28 gennaio, ore 17 – diretta sulla pagina Facebook de La Ringhiera ‘Lettere di Memoria’ di Giovanni Fanelli.