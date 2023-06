Maria De Filippi irriconoscibile al funerale di Berlusconi, circolano notizie preoccupanti sulla sua salute: “Non sta bene”

Pubblicato il 16 Giugno, 2023

Sono stati tantissimi i vip e i personaggi famosi che si sono recati al funerale di Silvio Berlusconi per tributargli l’ultimo saluto e tra questi non poteva mancare Maria De Filippi, uno dei volti di spicco di Mediaset.

Molte persone però non hanno potuto fare a meno di notare un viso stravolto e quasi sfigurato di Maria De Filippi, che ha fatto preoccupare e che ha dato il via a molte voci, alcune delle quali incontrollate e infondate.

Maria De Filippi non sta bene!

Maria De Filippi ha indossato una camicia bianca al funerale, così come desiderava Silvio Berlusconi che consigliava spesso questo capo d’abbigliamento alle donne di Mediaset.

La conduttrice ha assistito per tutta la funzione religiosa al fianco di Silvia Toffanin, a dimostrazione del profondo legame che c’è tra le due donne, ma poi subito dopo se n’è andata senza rilasciare alcuna dichiarazione, restando fedele al suo carattere riservato.

Il fatto che la De Filippi si sia mostrata con un volto quasi irriconoscibile e che se ne sia andata senza rilasciare neanche un commento ha insospettito molte persone e ha dato vita a diversi commenti, alcuni dei quali parlavano di problemi di salute per la conduttrice.

Non è la prima volta che circolano notizie senza fondamento sulla conduttrice, come quella secondo la quale voleva lasciare la tv dopo la morte di Costanzo. E, anche questa notizia, sembra essere del tutto falsa.

Altro che problemi di salute: ecco cosa sta facendo la De Filippi

In realtà ci sarebbe un motivo dietro l’improvviso allontanamento della De Filippi dopo il funerale di Berlusconi: Temptation Island. La conduttrice è volata in Sardegna per preparare la nuova edizione di Temptation Island, come riportato da Il Corriere, che ha anche pubblicato una foto esclusiva che la ritrae in spiaggia insieme al bull terrier Stafforddshire Saki di Alessio Sakara, campione mondiale di MMA, e alla sua storica collaboratrice Raffaele Mennoia.

Il programma inizierà il 26 giugno, il tempo stringe e Maria De Filippi vuole perfezionare tutto prima del via. Del resto lo stesso Pier Silvio Berlusconi aveva invitato tutte le persone che lavorano a Mediaset a ripartire con la solita energia e vitalità per onorare il padre: “Da domani facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”. Un appello che Maria ha recepito con la massima dedizione, decidendo di iniziare a lavorare immediatamente il giorno dopo la morte di Berlusconi.