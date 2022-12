Mbappè furioso nell’intervallo di Francia-Argentina, il suo discorso fa il giro del web [VIDEO]

Pubblicato il 21 Dicembre, 2022

Non si è ancora placata l’eco della finale Argentina-Francia e non potrebbe essere altrimenti considerando che il Mondiale è un evento mediatico capace di raggiungere ogni angolo del globo. Dopo la finale i giocatori argentini hanno festeggiando irridendo Mbappè, l’uomo più temuto della Francia, che infatti ha segnato 3 goal che però non sono bastati per alzare la coppa.

Proprio il campione francese, nell’intervallo della finale durante la quale i suoi erano sotto di due goal, è stato protagonista di un discorso da vero leader in cui ha spronato i suoi che è diventato subito virale.

Il discorso di Mbappè nell’intervallo: “Ora basta!”

Mbappè ha tenuto un discorso ripreso dal docu-film "Merci les Blues" realizzato da TF1 in cui prova a risvegliare il furore agonistico dei suoi.

I giocatori francesi appaiono demoralizzati e con la testa bassa e a quel punto Mbappè, al centro dello spogliatoio, scaglia la maglia a terra e tuona contro i suoi compagni: “Questa è una finale di Coppa del Mondo, è la partita della vita, non possiamo fare peggio di così. Ora basta! Hanno segnato due goal, ormai è stato fatto. Torniamo in campo e smettiamola di fare gli scemi. Mettiamoci più intensità nei duelli, facciamo qualcosa. Possiamo ancora recuperare, si gioca ogni 4 anni!”.

Deschamps, che ascoltava in silenzio, ha poi aggiunto: “Provo a dirvelo con le buone. Sapete qual è la differenza tra noi e loro? Loro stanno giocando una finale dei Mondiali, noi non stiamo giocando”. Anche il portiere Mandanda, il più esperto del gruppo, ha detto la sua: “Ragazzi basta, siamo sul 2-0 ma bisogna andare in campo con uno stato d’animo diverso. Non è possibile finire così, è uno schifo, uno schifo. Abbiamo fatto di tutto per arrivare qui”.

Il discorso di Mbappè sembra aver avuto effetto soprattutto su di lui, autore di una doppietta nei secondi 45 minuti e di un altro goal su rigore ai supplementari, che però non sono bastati ai francesi riconfermarsi campioni del Mondo.