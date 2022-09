Opere avviate alla zona industriale di Catania, incontro lunedì 5 settembre alla Confindustria

Pubblicato il 2 Settembre, 2022

Lunedì 5 settembre, alle ore 11, nella sede di Confindustria Catania al viale Vittorio Veneto 109, si svolgerà un incontro nel corso del quale si farà il punto sullo stato dell’arte delle opere avviate nella zona industriale di Pantano D’Arci.

Sarà l’occasione per un confronto con le imprese sulle criticità che richiedono un’immediata risoluzione e sulle iniziative da mettere in campo per la riqualificazione dell’area.

Interverranno il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, l’assessore comunale con delega alla Zona industriale, Giuseppe Arcidiacono, il presidente della Sidra, Fabio Fatuzzo, il direttore dell’Irsap, Gaetano Collura.