Processo Montante si sposta a Catania: accolta la richiesta fatta dall’avvocato Dacquì

Pubblicato il 17 Novembre, 2022

Il processo che vede imputato l’ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, avrà luogo con ogni probabilità a Catania. La notizia è giunta oggi durante l’udienza che vede 30 imputati nell’ambito della famosa inchiesta partita qualche anno fa e la questione è stata resa pubblica dall’avvocato Giuseppe Dacquì, difensore di buona parte degli imputati.

La nomina del giudice per le indagini preliminari di Roma Nicolò Marino, parte civile per uno degli episodi contestati, a procuratore aggiunto di Caltanissetta porta lo svolgimento del processo nel capoluogo etneo. I reati contestati a Montante sono quelli di corruzione, rivelazione di notizie coperte dal segreto d’ufficio e favoreggiamento e nel rito abbreviato in appello lo hanno portato a una condanna di 8 anni di reclusione.

Attualmente è in corso al Tribunale di Caltanissetta il dibattimento di primo grado nei confronti di rappresentanti delle forze dell’ordine, politici e imprenditori.

La richiesta, alla quale si sono associati anche il ​​pubblico ministero Maurizio Bonaccorso e tutte le parti, è stata accolta dal Tribunale e la prossima udienza si svolgerà il prossimo 19 dicembre.