Rifiuti, Lotto raccolta Catania Centro: il Tar accoglie la sospensiva della Progitec

Da qualche mese a Catania fa discutere la questione relativa all’assegnazione del Lotto Centro per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, attualmente nelle mani della Dusty. Per la presentazione delle offerte per la gara d’appalto infatti il termine massimo era stato stabilito per lo scorso 3 dicembre alle 13, ma proprio in questo giorno il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto la richiesta di sospensiva da parte di una società interessata all’appalto settennale da quasi 163 milioni di euro, la Progitec Srl.

Un rinvio che ha fatto in un certo senso da intoppo per un problema, quello dello smaltimento della spazzatura in città, che negli ultimi mesi ha fatto parlare molto di sé, soprattutto riguardo alla copiosa presenza di spazzatura in città e dopo l’assegnazioni dei lotti Nord e Sud. Nel decreto firmato dal presidente della Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania è stato sottolineato come nel bilanciamento degli interessi contrapposti debba prevalere quello alla par condicio in relazione alla necessità di un congruo termine per la presentazione delle offerte.

Il prossimo passo sarà quindi quello della riunione della Camera di Consiglio del Tar per la trattazione del ricorso presentato dalla Progitec fissata per il prossimo 16 dicembre. L’assessore all’Ecologia del Comune di Catania, Andrea Barresi, nei giorni scorsi ha sottolineato a noi come adesso a Palazzo degli Elefanti si attenda l’esito di questa riunione e come si confidi nel lavoro svolto dalla magistratura. Il presidente della Srr Catania Città Metropolitana, Francesco Laudani, sentito da noi telefonicamente, ha fatto il punto della situazione sottolineando anche come l’Urega, l’Ufficio Regionale per l’Espletamento delle Gare d’Appalto, abbia fatto la sua parte in tutto questo lo scorso 6 dicembre.

“Per il Lotto Centro – ha detto Laudani – avevamo fatto la gara con l’Urega e il termine era previsto per il 3 dicembre, ma il giorno precedente è arrivata la richiesta di sospensiva da parte della Progitec e il Tar l’ha accolta. Giorno 6 l’Urega doveva valutare il tutto e lo ha fatto. Adesso noi della Srr Catania Città Metropolitana ci stiamo confrontando costantemente con i nostri legali in vista di giorno 16, nella speranza che si possa giungere a una soluzione positiva per velocizzare le procedure per l’assegnazione”.

Immagine di repertorio