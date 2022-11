Sace per la Sicilia: export e green, workshop domani 15 novembre alla Confindustria Catania

Pubblicato il 14 Novembre, 2022

Domani, martedì 15, alle ore 10,30 presso la sede di Confindustria Catania (Viale Vittorio Veneto, 109) si svolgerà l’incontro “Sace per la Sicilia: export e green”. Il workshop ha l’obiettivo di presentare alle aziende gli strumenti offerti da Sace per l’export e per vincere la sfida della transizione ecologica.

Un focus sarà dedicato anche alle garanzie offerte dall’istituto per fronteggiare le problematiche scaturite dal conflitto russo-ucraino e dal caro energia. Dopo la sessione plenaria, le imprese potranno prenotare incontri individuali con gli esperti Sace, la società assicurativo-finanziaria italiana, controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze, specializzata nel sostegno alle imprese a supporto della competitività in Italia e nel mondo.

I lavori saranno aperti dal presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco. I relatori di Sace saranno: Rossella Zurlo, Senior Relationship Manager Pmi Centro Sud; Chiara Pollicina, Relationship Manager Pmi Centro Sud; Ignazio Bucalo, Senior Relationship Manager Sicilia Area Sud – MID Corpora.