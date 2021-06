“Librai incontrano autori” l’iniziativa a Villa Filippina

ALI (Associazione Librai Italiani) Confcommercio Palermo rilancia le librerie e gli incontri, i meet and greet o i firmacopie mancati durante i mesi della pandemia con: I librai incontrano gli autori a Villa Filippina, un’iniziativa che da Lunedì 14 Giugno permetterà incontri tra autori, librai e pubblico. Ad inaugurare l’evento sarà Stefania Auci con la presentazione del nuovo capitolo della sua fortunata saga dedicata alla famiglia Florio, “L’Inverno dei Leoni“.

Nove gli incontri promossi e organizzati dai librai che hanno aderito all’iniziativa. Gli incontri si terranno all’interno del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina e dintorni e del Parco Villa Filippina. L’ingresso a Villa Filippina sarà gratuito e gli incontri, nel rispetto delle norme anti Covid, avranno inizio alle ore 18.00.

“Noi librai – ha spiegato Nicola Macaione, presidente di Ali Confcommercio Palermo all’Ansa – vogliamo riappropriarci in pieno del nostro ruolo che non è solo quello di vendere i libri ma di promuovere la cultura del libro, favorire l’aggregazione di persone in appositi spazi culturali, dare visibilità anche alle case editrici più piccole: tutto questo non è stato possibile negli ultimi 16 mesi e sentivamo il bisogno di tornare alle vecchie abitudini. La lungimiranza di “Una marina di libri” e la disponibilità di Villa Filippina sono stati fondamentali per questa iniziativa che sarà solo una tappa di una più generale ripartenza del nostro settore”.

Di seguito il calendario completo dell’evento:

17 giugno: Roberto Alajmo – “Io non ci volevo venire” – Sellerio Editore Libreria. 23 giugno: Filippo Barbaro – “Le arti visive nel mondo del vinile” – Priulla Print, 25 giugno: Nicola Riolo – “Trappola in fondo al mare” – Newton Compton Editori, 28 giugno: Alessandro Hoffmann – “Cento e più storie di ebrei di Sicilia” – Edizioni Kalòs, 6 luglio: Laura Ephrikian – “Una famiglia di radici armene” – Spazio Cultura Edizioni, 15 luglio: Piero Melati – “La notte della civetta” – Zolfo Edizioni, 20 luglio: Mari Albanese e Angelo Sicilia – “Io, Felicia e “Conversazioni con la madre di Peppino Impastato” – Navarra Editore, 26 luglio: Rosario Battiato – “Etna. Guida immaginifica del vulcano” – Edizioni il Palindromo.