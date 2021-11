Sciopero dipendenti Amts, Moschella (Faisa Cisal): “Obbligati a fare turni straordinari pagati dopo 6-7 mesi”

Oggi è una giornata di agitazione nell’ambito del settore dei trasporti pubblici a Catania. E’ stato indetto infatti uno sciopero dei dipendenti dell’Amts, la società che gestisce il trasporto su gomma e la sosta delle auto nel capoluogo etneo, con durata dalle 12 alle 16.

Proprio la durata avrebbe dovuto essere più lunga ed è stata accorciata a causa del Dpcm anti Covid tuttora in vigore. La conferma è arrivata dal segretario generale della Faisa Cisal di Catania, Aldo Moschella, che ha anche sottolineato come tra le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello sciopero ci sia in primis un’applicazione non giusta del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, ma non solo.

“Lo sciopero viene indetto – ha spiegato a noi Moschella – a causa di una errata applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e di un accordo di secondo livello interno all’azienda, varato nel lontano 1994 e ancora in vigore. Ecco prevedeva una riduzione dell’orario di lavoro in base alle esigenze dell’azienda, ma adesso il direttore generale Marcello Marino ci sta obbligando a fare dei turni straordinari che portano i lavoratori a stancarsi. Se non rispettano questi turni straordinari lui li sospende e li paga dopo circa 6-7 mesi in base al numero di ore accumulate. C’è da aggiungere anche che è stato fatto un concorso, ma ancora non partono assunzioni. Il Prefetto ha ridotto l’orario dello sciopero e oggi in Prefettura discuteremo le prossime azioni da intraprendere“.

Proprio le azioni nell’immediato futuro non mancano in base soprattutto alle intenzioni dell’azienda, in quanto “mercoledì avremo una riunione – ha concluso Moschella – con essa. Se comincerà a ragionare ci fermeremo, altrimenti proclameremo un altro sciopero”.

Immagine di repertorio