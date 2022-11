Migranti, previsti a breve sbarchi fra Catania, Augusta e Pozzallo

Pubblicato il 1 Novembre, 2022

Con l’inizio di novembre e con il persistere malgrado ciò delle temperature alte in Sicilia però non si fermano gli sbarchi dei migranti.

Questa mattina infatti la Protezione Civile di Catania ci ha detto che già nei prossimi giorni, o anche nelle prossime ore, tra i porti dello stesso capoluogo etneo, di Augusta e di Pozzallo dovrebbe giungere un nutrito gruppo di persone provenienti dal Bangladesh, dalla Siria e da altre nazioni del medio oriente.

Manca ancora l’ufficialità del Ministero dell’Interno, ma gli sbarchi sembrerebbero ormai quasi certi. La stessa Protezione Civile ci ha detto anche come si tratterebbe di almeno 300 unità e anche come si stia già attivando per la loro collocazione e per la loro assistenza.

Immagine di repertorio