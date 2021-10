Report Fondazione Gimbe, oltre il 67% dei siciliani è vaccinato. Migliorano i dati Covid nella settimana dal 13 al 19 ottobre

La Fondazione Gimbe ha rilasciato il report con i dati sulla diffusione del Covid-19 in Sicilia nella settimana che va dal 13 al 19 di ottobre. In generale, dal report emerge: un miglioramento del numero dei positivi per 100.000 abitanti, 140 adesso, una diminuzione dei nuovi contagiati e anche una riduzione dei posti letto in area medica e terapia intensiva.