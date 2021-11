Catania penultima in Italia nel Rapporto Ecosistema Urbano: ecco cosa ne pensano i cittadini – VIDEO

L’occupazione del penultimo posto da parte di Catania della classifica del rapporto Ecosistema Urbano, stilata da Legambiente in collaborazione con Il Sole 24 ore e con Ambiente Italia, fotografa una situazione a dir poco preoccupante riguardo al futuro della città sotto i profili della mobilità sostenibile, del verde urbano, della gestione dell’emergenza rifiuti e dei sistemi di depurazione delle acque. In questi giorni siamo andati a fare un giro per le vie del centro di Catania e dalle parole dei cittadini intervistati nel video sotto traspare una certa sensibilità riguardo alla notevole presenza della spazzatura in città causata dalla saturazione delle discariche, alla manutenzione e alla prevenzione, soprattutto delle strade, in caso di enti piovosi e non solo, alla cura delle aree verdi esistenti in città, ma spesso abbandonate, alla mancanza di aiuti per poter migliorare gli impianti di depurazione delle acque e di attenzione da parte dei politici per i problemi della città, visibili ed evidenti.