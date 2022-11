Sbarcati 142 migranti dalla nave Humanity 1 al porto di Catania: previsto nuovo approdo alle 13

Pubblicato il 6 Novembre, 2022

In queste ore a Catania sta facendo parlare la questione relativa alla nave Humanity 1, ferma al porto del capoluogo etneo con 24 migranti a bordo. La Ong Sos Humanity ha fatto sapere anche come le autorità italiane non vogliano fare sbarcare questi migranti.

Intanto il deputato del Partito Democratico alla Camera e segretario dello stesso partito in Sicilia, Anthony Barbagallo, sta seguendo l’evolversi della vicenda al porto assieme al senatore Antonio Nicita e a al deputato di Verdi e Sinistra Italiana, Aboubakar Soumahoro, e sulla sua pagina Facebook afferma: “Non consentire anche lo sbarco dei non fragili dalla Humanity 1 è una decisione arbitraria e contraria alle disposizioni internazionali sul salvataggio in mare che prevedono che i naufraghi debbono essere accompagnati nel porto sicuro più vicino. Tutti i naufraghi, non solo alcuni, come stabilito in base a estemporanee decisioni ministeriali”.

La Protezione Civile di Catania ci ha detto come siano al momento 142 i migranti sbarcati dalla nave Humanity, tra cui un neonato e dei minori, e come per le ore 13 di oggi sia previsto un nuovo approdo di 570 unità a bordo di un’altra nave. Oltre ci hanno detto anche come si stia rispettando in tutto e per tutto la circolare del Ministero dell’Interno, che prevede lo sbarco immediato solo in casa di necessità per motivi medici.