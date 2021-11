ESCLUSIVA – Calcio Catania, parla Le Mura: ecco cosa ha detto del pericolo fallimento

La decisione di oggi del Tribunale Fallimentare di Catania riguardo all’eventuale fallimento del Calcio Catania durante l’udienza prefallimentare di oggi lascia i tifosi rossazzurri in apprensione per quello che sarà l’immediato futuro del club rossazzurro.

L’amministratore unico del Calcio Catania, Nico Le Mura, sentito da noi telefonicamente, ha sottolineato come il lavoro svolto in poco più di un anno sia stato finalizzato alla salvaguardia del Calcio Catania e come si attenda il verdetto definitivo per la giornata di giovedì.

“Siamo rispettosi delle istituzioni – ha detto Le Mura – e non andiamo né contro la Procura né contro il Tribunale. Aspettiamo di vedere cosa succederà giovedì, ma io per il lavoro che ho svolto in un anno e due mesi sento di avere la coscienza a posto. Abbiamo in ogni caso contribuito a ridurre i debiti e a effettuare regolarmente i pagamenti”.

Fonte immagine: sito ufficiale Calcio Catania

LEGGI ANCHE: UDIENZA PREFALLIMENTARE CALCIO CATANIA, ECCO COSA HA DECISO IL GIUDICE