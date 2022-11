Giunta la nave Geo Barents al porto di Catania con 572 migranti: operazioni di screening in corso

Pubblicato il 6 Novembre, 2022

E’ giunta questo pomeriggio alle 15,30 la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere al porto di Catania con a bordo 572 migranti, come preannunciato già nella tarda mattinata di oggi.

Dei migranti che si trovavano a bordo 3 sono donne in gravidanza, e più di 60 minori, di cui 50 non accompagnati. La conferma è arrivata dalla Protezione Civile del capoluogo etneo, che ha anche sottolineato come si stiano conducendo tutti al Pala Spedini di Cibali per la loro collocazione.

Le operazioni di screening riguardo a eventuali problemi medici sono ancora in corso, mentre stanno andando ancora avanti le manifestazioni di protesta da parte dei cittadini contro le condizioni nella quali sono costretti a vivere i migranti.

Sempre secondo quanto ci ha detto la Protezione Civile la situazione è comunque sotto controllo da parte degli organi preposti. Intanto sempre il segretario del Partito Democratico in Sicilia, Anthony Barbagallo, attraverso la sua pagina Facebook scrive: “È in arrivo al porto di Catania la Geo Barents con a bordo oltre 500 migranti. È il secondo dopo quello di Humanity One, giunta in nottata, da cui sono stati fatti sbarcare i soggetti fragili, 144, mentre una trentina sono rimasti a bordo perché uomini ritenuti in salute e in grado di sostenere la navigazione. Il governo li ha definiti ‘carico residuale’ dando il via allo sbarco selettivo. È intollerabile tutto questo: ci vediamo al porto di Catania. Invito tutti i militanti ad essere presenti per vigilare e dire NO a questo modo di gestire gli esseri umani in difficoltà come fossero merce da smaltire”.

Fonte immagine: pagina Facebook Anthony Barbagallo